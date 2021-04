Bertolini | «Qualificazioni al Mondiale? Sono partite sempre molto difficili»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Milenaha parlato dellealfemminile 2023. Le sue parole sul girone dell’Italia Il ct della Nazionale femminile Milenaha parlato delleale del girone delle azzurre. «L’equilibrio è tra l’Italia e la Svizzera, che è una squadra forte, non dimentichiamoci che è arrivata prima nelledell’Europeo 2017. Le altreavversarie di rispetto, la Romania si sta affermando e anche tutte le altre squadrein crescita., a livello internazionale non esistono più gare facili». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bertolini: 'Qualificazioni mondiali 2023? Equilibrio tra la Svizzera e l'Italia, sono partite sempre molto difficili' ht… - TUTTOJUVE_COM : Bertolini: 'Qualificazioni mondiali 2023? Equilibrio tra la Svizzera e l'Italia, sono partite sempre molto difficil… - gilnar76 : Bertolini: «Qualificazioni al ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Bertolini: «Qualificazioni al Mondiale? Equilibrio tra Italia e Svizzera» - - ilnapolionline : QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023 - L'Italia di Bertolini nel girone G - -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolini Qualificazioni

La Svizzera è una squadra forte, non dimentichiamoci che è arrivata prima nelledell'Europeo 2017 - il commento del commissario tecnico azzurro, Milena- Le altre sono ......la stessa ct Milenadopo l'esito del sorteggio: "L'equilibrio è tra la Svizzera e l'Italia. La Svizzera è una squadra forte, non dimentichiamoci che è arrivata prima nelle...Milena Bertolini ha parlato delle qualificazioni al Mondiale femminile 2023. Le sue parole sul girone dell’Italia Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato delle qualificazioni al Mo ...(ANSA) - ROMA, 30 APR - Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania saranno le avversarie dell'Italia nel gruppo G del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo di calcio donne in ...