AstraZeneca, seconda dose con lo stesso vaccino anche per gli under 60 (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA Chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca, farà la seconda con AstraZeneca. anche se ha meno di 60 anni, il limite che Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha inserito in una... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA Chi ha ricevuto la primacon, farà laconse ha meno di 60 anni, il limite che Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha inserito in una...

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, seconda dose agli under 60: “Non ci sono prove di un rischio maggiore o minore. Finora casi di trombos… - LaStampa : AstraZeneca, via libera alla seconda dose per gli under 60 - Agenzia_Ansa : L'Ema ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra 4 e 12 settiman… - infoiteconomia : AstraZeneca, seconda dose con lo stesso vaccino anche per gli under 60 - Il - Anna15938576 : @ProfLopalco dottore buongiorno una domanda. Mia figlia ventenne ha avuto tutti gli effetti collaterali con astraz… -