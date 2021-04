Antonio Giovinazzi è pronto per il GP portoghese

(Di venerdì 30 aprile 2021) Mancano poche ore alla gara del Gran Premio del Portogallo che si correrà domenica 2 maggio a Portimao nel circuito dell’Algarve. Le scuderie stanno scaldando i motori e i piloti non vedono l’ora di poter scendere in pista.che fa parte del team Alfa Romeo vuole assolutamente recuperare tutti i punti persi e perciò cercherà di raggiungere le prime posizioni. Alfa Romeo al GP del Portogallo e di Spagna: Iberian back-to-back: “GP del Portogallo? Sono fiducioso” Il pilota dell’Alfa Romeo,, èper scendere in pista. Il weekendche inizia oggi venerdì 30 aprile e si concluderà domenica con il Gran Premio, è un’occasione davvero importante per guadagnare punti. ...

F1predictorB : Antonio Giovinazzi has an engine failure - Victor30Amorim : Antonio Giovinazzi - rovdri : pierre sai da sacada cr: - Faxoriuss : Te gusta Antonio Giovinazzi? - ifniall : Antonio Giovinazzi sla se eh assim -

OA Sport

Dopo i primi due GP disputatiè tra i sette piloti ancora a secco di punti conquistanti. Il pilota italiano dell'Alfa Romeo però è stato perseguitato dalla cattiva sorte sia in Bahrain che ad Imola, due GP nei ...Domani alle 19 da non perdere lo speciale su Sky Sport F1 "In pista con Giovi" : Matteo Bobbi esi divertono a girare insieme sulla pista Alfa Romeo di Balocco. A seguire, alle 20.Antonio Giovinazzi è pronto a scendere nel circuito dell'Algarve in Portogallo. Il pilota dell'Alfa Romeo vuole recuperare i punti persi ...Alfa Romeo F1 Giovinazzi : “Siamo stati tremendamente sfortunati, ora pensiamo al Portogallo” Purtroppo il team elvetico non ha concretizzato ...