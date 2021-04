Andrea Gaudenzi chiede ATP Masters 1000 su erba

(Di venerdì 30 aprile 2021)era il numero 18 nella classifica ATP del mondo nel febbraio 1995. Nella sua carriera ha vinto tre titoli nell’ATP Tour: Casablanca, Sankt Poelten e Bastad, ma ha anche raggiunto la finale in altri sei eventi ATP e ha giocato a turno di 16 della finale al Roland Garros 1998, sconfitto da Goran Ivanisevic nel quarto set. Di cosa ha parlato? Durante una lunga ed esaustiva intervista concessa a The Times,ha parlato delle numerose difficoltà incontrate dal circuito durante la pandemia e della possibilità senza precedenti nella storia del nostro sport per organizzare un eventosull’. Ecco uno stralcio della sua intervista. Le sue parole Parlando della possibilità di avere un torneo ...

Advertising

fenomenogabry : L’ATP di Andrea Gaudenzi apre ad un’idea rivoluzionaria - - TennisWorldit : Andrea Gaudenzi parla delle difficoltà del Tour nell’anno della pandemia - Pally84 : RT @TennisWorldit: L’ATP di Andrea Gaudenzi apre ad un’idea rivoluzionaria - TennisWorldit : L’ATP di Andrea Gaudenzi apre ad un’idea rivoluzionaria - FelipePersiani : Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, cogita Masters 1000 na grama - -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Gaudenzi

TennisItaliano.it

... eguagliando quanto fatto in passato da alcuni suoi colleghi (, Camporese e Seppi). Per l'... l'azzurro ha vinto il Serbia Open 2021! Per non dimenticare poi il successo diPellegrino al ...... sempre al Foro Italico e al secondo turno, nell'edizione del 2020, disputata lo scorso settembre Sinner è il primo italiano in semifinale a Barcellona dal 1998, anno in cuifu ...I pro e i contro dell'inserimento nel calendario ATP di un Masters 1000 su erba discussi dai nostri Vanni Gibertini e Alessandro Stella ...Un altro pezzo di storia sportiva sta per cadere proprio in quello che è il "Tempio" delle tradizioni. Dal 2022 a Wimbledon non ci sarà più infatti il "Middle Sunday": si giocherà anche la domenica de ...