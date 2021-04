Xev - Da Venezia arriva il quadriciclo Yoyo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nasce a Torino, ma è prodotto in Cina e sarà commercializzato a, ilelettrico Xev, che si propone l'ambizioso obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana, per usare le parole di Giorgio Astesano, responsabile marketing & sales della società con sede in laguna. Alla presentazione del modello, rigorosamente online, il manager ne ha sottolineato "l'alta qualità costruttiva e diverse innovazioni. Secondo il fondatore di Campello Motors e presidente della Xev, Andrea Campello, ilè un prodotto innovativo ad alta tecnologia, pensato in Italia da un team internazionale per eliminare gli aspetti negativi delle vetture elettriche, ovvero il costo, che partirà da 10.900 euro con gli incentivi, e l'ansia da autonomia, visto chepercorre fino a ...

La sede per l'Europa è apresso Campello Motors : qui è basata non solo l'attività di ...assicura che in tre minuti le celle potranno essere sostituite da batterie cariche in qualsiasi ...La sede per l'Europa è apresso Campello Motors : qui è basata non solo l'attività di ...assicura che in tre minuti le celle potranno essere sostituite da batterie cariche in qualsiasi ...Progettato in Italia e prodotto in Cina, questo modello per la mobilità urbana propone l'innovazione della battery swapping e la personalizzazione massima grazie alla stampa 3D ...