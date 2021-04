Xbox Series X/S: Starfield, Forza Horizon 5 e non solo usciranno nel 2021? (Di giovedì 29 aprile 2021) L'E3 2021 si farà e diversi publisher sfrutteranno la kermesse di Los Angeles, per quest'anno solo in formato digitale, per mostrare ai giocatori i titoli di prossima uscita. Tra i vari editori ci sarà ovviamente Microsoft che presenterà una serie di giochi: alcuni di questi, secondo un rumor, potrebbero arrivare già quest'anno. E' proprio Jez Corden di Windows Central che ha stuzzicato i fan con una serie di emoticon all'interno di un tweet che rappresenterebbero i giochi in arrivo quest'anno da parte di Microsoft. Tolto Halo Infinite che, salvo imprevisti, era già previsto per il 2021, gli altri giochi menzionati da Corden sono Starfield, e Forza Horizon 5 (che potrebbe essere ambientato in Messico). Nel tweet però sono presenti altre due emoticon che sono già state utilizzate ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) L'E3si farà e diversi publisher sfrutteranno la kermesse di Los Angeles, per quest'annoin formato digitale, per mostrare ai giocatori i titoli di prossima uscita. Tra i vari editori ci sarà ovviamente Microsoft che presenterà una serie di giochi: alcuni di questi, secondo un rumor, potrebbero arrivare già quest'anno. E' proprio Jez Corden di Windows Central che ha stuzzicato i fan con una serie di emoticon all'interno di un tweet che rappresenterebbero i giochi in arrivo quest'anno da parte di Microsoft. Tolto Halo Infinite che, salvo imprevisti, era già previsto per il, gli altri giochi menzionati da Corden sono, e5 (che potrebbe essere ambientato in Messico). Nel tweet però sono presenti altre due emoticon che sono già state utilizzate ...

Advertising

Eurogamer_it : #STALKER2 esclusiva #XboxSeriesX anche per #XboxGamePass. - xbox_series : certo che sto twitter e' handicappato forte,voglio condividere un filmato di 2 mega niente,5 megs niente ma vafanculllllll?????? - xbox_series : uscita pomeridiana sole a palla e a parte di mare vento - infoitscienza : Star Wars Jedi: Fallen Order annunciato per PS5 e Xbox Series X/S – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console |… - Spartano_78 : @xbox_series @RpgBox77 @Multiplayerit Ti ho risposto in dm -