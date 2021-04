Vaccini | truffa dosi a domicilio nel Barese | sindaco ' attenti'

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Vaccini, truffa delle dosi a domicilio Il sindaco di Bitonto: «Attenti» - LaGazzettaWeb : Bitonto (Ba), si spacciano per il sindaco e telefonano ad anziani per vaccini a domicilio: truffa - ruvesi_it : Vaccini: truffa dosi a domicilio nel Barese, sindaco di Bitonto: “Attenti” - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Vaccini: 20 'furbetti' indagati a Bari, saranno interrogati. Pm ipotizza truffa e falsi, 'dosi tolte agli aventi diritto' #… - aubreymcfato : @fguglieri su Repubblica o GdS o altri, in fondo alla pagina hai una caterva di siti spam e truffa e penis enlargem… -

Avrebbero telefonato a casa di anziane persone, spacciandosi per il sindaco e prendendo appuntamento per le somministrazioni dei vaccini Covid a domicilio. Si tratterebbe di una truffa sulla quale sono già in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine e che oggi viene denunciata su facebook dal sindaco di Bitonto, nel Barese. Tra i 53 presunti 'furbetti dei vaccini' indagati dalla Procura di Bari e convocati per rendere dichiarazioni, si ipotizza truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario nazionale.