United - Roma | che duelli a centrocampo! Ma Fonseca ha un' arma in più

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - FuturaTorino : ??Vaccini. Pfizer apre ai 12-15enni da giugno ??Cuneese, due uccisi e un ferito nel corso di una rapina in gioieller… - alvin_102 : RT @ibanez41oficial: #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - eraztoz : RT @Ojcoinz: UEL CORRECT SCORES: Manchester United 2 - 1 Roma Villarreal 1 - 2 Arsenal ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : United Roma

Ci sarà da soffrire, questo si sa già. Ma ci sarà anche da doversi sacrificare, come probabilmente mai in passato. Manchesterdi stasera vivrà di scontri e di duelli, anche e soprattutto in mezzo al campo. E per una volta i due mediani dellanon saranno in inferiorità numerica: da una parte Veretout e ...Trae Manchesterspuntano anche intrecci legati al mercato. Ai giallorossi piace van de Beek che era stato accostato anche alla Juventus Questa sera lascenderà in campo per l'andata ...Questa sera la Roma affronterà il Manchester United ad Old Trafford, ma lo farà senza Pedro. L’attaccante non ci sarà per infortunio ma, attraverso i propri social, ha fatto sapere di aver già fissato ...I due mediani giallorossi, Veretout e Diawara, sfidano McTominay e Fred. Il tecnico però potrebbe far alzare Cristante ...