Terroristi arrestati in Francia, Calabresi: "Non è risarcimento"

Terroristi arrestati in Francia, per Mario Calabresi sapere tutta la verità avrebbe "molto più valore che tenere quelle persone in galera per il resto della loro vita". Il figlio del commissario Luigi Calabresi, per il cui omicidio è stato condannato come mandante Giorgio Pietrostefani, tra i 7 arrestati ieri in Francia, parla in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Confesso di essere rimasto sorpreso. Se n'era parlato molto negli ultimi due anni, ma non pensavo che sarebbe mai accaduto. Ho sempre trovato odioso e grave che la Francia non rispettasse le sentenze italiane", dice Calabresi, per il quale la dottrina Mitterand, che ricorda "prevedeva di dare asilo a chi non aveva le mani sporche di sangue", "per una volta è stata ...

