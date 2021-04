Sputnik V è più sicuro di Pfizer? Il confronto scorretto della propaganda russa con gli altri vaccini anti Covid (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 23 marzo 2021 l’account Twitter ufficiale di Sputnik V, il vaccino anti Covid19 promosso dalla Russia di Vladimir Putin, ha diffuso un’infograficha a sostegno della sicurezza del prodotto confrontandolo con quelli di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Il documento non è assolutamente scientifico e al suo interno vengono riportati tutti i dati per comprendere quanto non sia affatto affidabile. L’obiettivo di tale comunicazione è di tipo propagandistico, utile a presentare all’opinione pubblica il proprio prodotto come il più sicuro rispetto agli altri. Per farlo sono stati usati, su stessa ammissione, dei dati viziati da diversi elementi non provati e conteggiando decessi che non riguardano affatto i vaccini. Per chi ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 23 marzo 2021 l’account Twitter ufficiale diV, il vaccino19 promosso dalla Russia di Vladimir Putin, ha diffuso un’infograficha a sostegnosicurezza del prodotto confrontandolo con quelli di, Moderna, AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Il documento non è assolutamente scientifico e al suo interno vengono riportati tutti i dati per comprendere quanto non sia affatto affidabile. L’obiettivo di tale comunicazione è di tipo propagandistico, utile a presentare all’opinione pubblica il proprio prodotto come il piùrispetto agli. Per farlo sono stati usati, su stessa ammissione, dei dati viziati da diversi elementi non provati e conteggiando decessi che non riguardano affatto i. Per chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik più Vaccino Sputnik 'contiene adenovirus capace di replicarsi': ecco perché il Brasile dice no. Burioni: problema grave E se un tale vaccino sta andando a decine di milioni di persone (o più), sembra certo che ce ne saranno alcune danneggiate da questo problema evitabile'. I vaccini basati sul vettore adenovirale sono ...

Adenovirus capace di replicarsi: qual è il problema del vaccino Sputnik ... ha aggiunto che il difetto più pericoloso è che l'adenovirus presente nel siero può riprodursi. L'adenovirus viene usato come vettore nello Sputnik: il codice genetico del virus Sars Coc - 2 viene ...

