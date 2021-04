Sopravvissute, in onda su Rai 3 la difficile storia di Katia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sopravvissute, le storie delle donne che sono riuscite a sopravvivere ai maltrattamenti, alle violenze psicologiche, fisiche e ai tentativi d’omicidio dei loro compagni. Sopravvissute, la storia di Katia una donna che ha perso suo figlio (RaiPlay)La seconda storia che andrà in onda nel programma diretto da Lea D’Errico su Rai3 parlerà di Katia, una madre di tre figli, a Crotone ha fondato un’associazione per riuscire ad aiutare le donne vittime di violenza e prostituzione. La sua scelta le costerà molto cara, proprio per via della sua attività nel sociale, la donna riceverà diverse minacce, le quali le scivoleranno addosso e continuerà con la sua opera sociale. Senza sosta continuerà ad aiutare le donne in difficoltà, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021), le storie delle donne che sono riuscite a sopravvivere ai maltrattamenti, alle violenze psicologiche, fisiche e ai tentativi d’omicidio dei loro compagni., ladiuna donna che ha perso suo figlio (RaiPlay)La secche andrà innel programma diretto da Lea D’Errico su Rai3 parlerà di, una madre di tre figli, a Crotone ha fto un’associazione per riuscire ad aiutare le donne vittime di violenza e prostituzione. La sua scelta le costerà molto cara, proprio per via della sua attività nel sociale, la donna riceverà diverse minacce, le quali le scivoleranno addosso e continuerà con la sua opera sociale. Senza sosta continuerà ad aiutare le donne in difficoltà, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissute onda Katia Villirillo, Sopravvissute/ Figlio Giuseppe ucciso nel suo centro antiviolenza Katia Villirillo è una madre coraggio di tre figli. La storia della donna di Crotone sarà narrata questa sera nel corso della trasmissione Sopravvissute , in onda nella seconda serata di Rai3. Proprio nella sua città, in Calabria, Katia fonda un'associazione per aiutare le donne vittime di violenza e prostituzione. Una scelta coraggiosa ...

Da Crema un ''quaderno'' su Peppino ... forse una delle poche sopravvissute, con un proprio "giornale", al quale ho anche collaborato, ... soffermandosi in particolare e riportando alcuni passaggi della trasmissione "Onda Pazza" , curata da ...

"Sopravvissute", storie di dipendenza affettiva su Rai3 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Amore Criminale di Veronica Pivetti: nella seconda puntata Giordana Di Stefano, uccisa dall’ex con 48 coltellate Stasera giovedì 29 aprile su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda la seconda puntata dell’edizione 2021 di Amore criminale, che tratterà la storia di Giordana Di Stefano, uccisa a 20 anni dall’ex. La trasmi ...

Sopravvissute, Silvia e Katia hanno pagato con la morte dei figli Stasera in tv , giovedì 29 aprile , in seconda serata su Rai 3 , il programma condotto da Matilde d'Errico e dal titolo che fa ...

