Rudy Zerbi: come ha scoperto di essere figlio di Mengacci | Triste retroscena (Di giovedì 29 aprile 2021) Rudy Zerbi è un critico musicale, produttore discografico e ultimamente noto coach di Amici, un uomo di grande successo. Nel suo passato però si nasconde una Triste storia legata a suo padre, su come ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci. Rudy Zerbi-Political24Rudy Zerbi ormai è un volto conosciutissimo per il pubblico italiano che segue soprattutto la sua attività di conduttore o giurato come a Tu si que vales o inossidabile coach del talent show di Maria De Filippi. Proprio in vista del settimo serale di sabato prossimo il prof. ha lanciato un guanto di sfida per tutti i cantanti invitati a scrivere un’intera canzone e non più solo le barre. In ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)è un critico musicale, produttore discografico e ultimamente noto coach di Amici, un uomo di grande successo. Nel suo passato però si nasconde unastoria legata a suo padre, suhadidi Davide-Political24ormai è un volto conosciutissimo per il pubblico italiano che segue soprattutto la sua attività di conduttore o giuratoa Tu si que vales o inossidabile coach del talent show di Maria De Filippi. Proprio in vista del settimo serale di sabato prossimo il prof. ha lanciato un guanto di sfida per tutti i cantanti invitati a scrivere un’intera canzone e non più solo le barre. In ...

Advertising

CristinaMarzil1 : RT @AtlantisProm: Rudy Zerbi e Stash dicono che Sangio sia il migliore nella stesura delle barre trattandolo come il nuovo Eminem Le barre… - marcybello56 : @rudy_zerbi Sei un grandissimo C......ne antipatico e arrogante faresti meglio a vendere materassi come tuo padre… - Serenella1990l : Non io che mi illudo di intimorire Rudy Zerbi. Si come no ???? - sofiapianuc : RT @ToniaPeluso: @vlavivlava Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor, Stash e Rudy Zerbi che devono decidere se Javier può restare o… - basicleoo : RT @tizianosmile1: Ma Nerone è Rudy Zerbi scusate. #ulisse -