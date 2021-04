Reggio Calabria, l’ex Sindaco Arena sul Museo del Mare: “nessuna vittoria, eravamo a questo punto già 7 anni fa ma la città ha perso tempo e soldi” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Nel 2014 l’attuale amministrazione aveva a disposizione 50 milioni di euro per la realizzazione del Museo del Mare e decise di cassare il progetto”: è quanto afferma l’ex Sindaco Demetrio Arena “Il finanziamento per la realizzazione del Museo del Mare premia il lavoro certosino e silenzioso dell’Amministrazione e del Sindaco Falcomatà”. Ha esultato così la maggioranza a Palazzo San Giorgio per aver ottenuto un grande risultato. Frena però gli entusiasmi l’ex Sindaco di Reggio Calabria Demetrio Arena, ecco il suo post pubblicato sui social: “Nel 2014 l’attuale amministrazione aveva a disposizione 50 milioni di euro per la realizzazione del Museo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) “Nel 2014 l’attuale amministrazione aveva a disposizione 50 milioni di euro per la realizzazione deldele decise di cassare il progetto”: è quanto affermaDemetrio“Il finanziamento per la realizzazione deldelpremia il lavoro certosino e silenzioso dell’Amministrazione e delFalcomatà”. Ha esultato così la maggioranza a Palazzo San Giorgio per aver ottenuto un grande risultato. Frena però gli entusiasmidiDemetrio, ecco il suo post pubblicato sui social: “Nel 2014 l’attuale amministrazione aveva a disposizione 50 milioni di euro per la realizzazione del...

