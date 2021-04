Redmi K40 Gaming Edition: annuncio ufficiale (Di giovedì 29 aprile 2021) Redmi ha presentato per il mercato cinese il suo nuovo smartphone da Gaming, il Redmi K40 Gaming Edition. Sarà disponibile anche una versione dedicata al leggendario Bruce Lee Sarà in vendita al momento solo in Cina il nuovo device di Redmi, che andrà ad ampliare la gamma K40 con il suo Redmi K40 Gaming Edition. I punti di forza saranno il SoC MediaTek Dimensity 1200 ed il display da 6,67? FHD+ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. Troverà spazio poi una batteria più capiente, dei tasti dorsali dedicati da poter configurare secondo le proprie esigenze ed infine un sistema di dissipazione del calore studiato su misura per l’hardware prestante che monta. Redmi K40 Gaming ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021)ha presentato per il mercato cinese il suo nuovo smartphone da, ilK40. Sarà disponibile anche una versione dedicata al leggendario Bruce Lee Sarà in vendita al momento solo in Cina il nuovo device di, che andrà ad ampliare la gamma K40 con il suoK40. I punti di forza saranno il SoC MediaTek Dimensity 1200 ed il display da 6,67? FHD+ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. Troverà spazio poi una batteria più capiente, dei tasti dorsali dedicati da poter configurare secondo le proprie esigenze ed infine un sistema di dissipazione del calore studiato su misura per l’hardware prestante che monta.K40...

