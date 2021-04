Reddito di cittadinanza, doppia data per i pagamenti di maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche per il mese di maggio, il pagamento del Reddito di cittadinanza prevede una doppia data per i suoi beneficiari. Alcuni si vedranno caricare gli importi del sussidio sulla card a partire dal 15 maggio, altri dal 27 maggio. Dipende dal momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda. Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di maggio Il Reddito di cittadinanza a maggio verrà pagato in due date: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha effettuato la domanda. Nel dettaglio: dal 15 maggio ricevono il pagamento del Reddito di cittadinanza coloro che hanno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche per il mese di, il pagamento deldiprevede unaper i suoi beneficiari. Alcuni si vedranno caricare gli importi del sussidio sulla card a partire dal 15, altri dal 27. Dipende dal momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda.di, le date deidiIldiverrà pagato in due date: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha effettuato la domanda. Nel dettaglio: dal 15ricevono il pagamento deldicoloro che hanno ...

