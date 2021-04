Nettuno piange un’altra vittima del Coronavirus | salgono a 57 i morti da inizio pandemia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ancora unadel Covid a, il 57esimo decesso da. Questa volta, purtroppo, non ce l’ha fatta un uomo, classe 1944, che era ricoverato in una struttura ospedaliera. Leggi anche:, oggi nel Lazio 1.124 nuovi casi, aumentano i positivi. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ “Non diminuisce il dolore della nostra città che ancoraper la diffusione del Covid 19 – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – a più di un anno dall’di quest’incubo intere famiglie nettunesi sono costrette ancora a dire addio a persone care. Ai parenti dell’uomo scomparso porgo le mie sentite condoglianze che estendo a tutti coloro hanno subito un lutto a causa di questa”. Sette, invece, i nuovi casi registrati a ...

Ancora una vittima del Covid a Nettuno. Una donna di 72 anni, con patologie pregresse, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia.