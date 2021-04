Napoli, 14enne accoltellata a Pompei: morta in ospedale (Di giovedì 29 aprile 2021) Una 14enne è morta oggi pomeriggio nell’ospedale di Castellammare di Stabia dove era stata da poco trasportata per una ferita d’arma da taglio. La ragazzina era stata soccorsa dai sanitari del 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellammare di Stabia e di quelli di Pompei per ricostruire quanto accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Unaoggi pomeriggio nell’di Castellammare di Stabia dove era stata da poco trasportata per una ferita d’arma da taglio. La ragazzina era stata soccorsa dai sanitari del 118 ain via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellammare di Stabia e di quelli diper ricostruire quanto accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

