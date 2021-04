MutuiOnline | assemblea approva bilancio e dividendo da 0 | 40 euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti del Gruppohato ild’esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione di dividendi di 0,40per azione, e deliberato la nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023. Via libera alla prima seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, all’autorizzazione all’acquisto e la disposizione di azioni proprie e a un nuovo piano di stock option. L’dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato di modificare l’art. 11-bis “Voto maggiorato” dello Statuto Sociale, ai fini dell’introduzione dell’incremento automatico delle percentuali di voto per effetto della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi.