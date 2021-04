Morbidelli: 'So reagire alle difficoltà e spero nel podio. Twitter? C'è tanta stupidità' (Di giovedì 29 aprile 2021) Franco Morbidelli spera di ripartire da Jerez, sede del GP di Spagna, terza gara del mondiale 2021 della MotoGP, per ritrovare quel podio che gli manca e che l'anno scorso, nella seconda delle gare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Francospera di ripartire da Jerez, sede del GP di Spagna, terza gara del mondiale 2021 della MotoGP, per ritrovare quelche gli manca e che l'anno scorso, nella seconda delle gare ...

Quartararo: "A Jerez con grandi aspettative" MORBIDELLI : "La pista di Jerez è davvero bella e lì sono sempre stato veloce. L'anno scorso ero ... Dobbiamo essere pronti a reagire al circuito e agli altri piloti, ma siamo pronti a dare il massimo e ...

MotoGP Spagna, Valentino Rossi: “Non vedo l'ora di correre a Jerez” Valentino arriva in Andalusia rinfrancato dal discreto passo gara mostrato durante la gara del Portogallo. Dall'altro lato del box Petronas, Morbidelli spera di aver ritrovato il feeling del 2020 ...

