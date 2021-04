Maire Tecnimont | utile primo trimestre balza del 62 | 3%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildisi chiude con unnetto di 17,7 milioni di euro in aumento del 62,3%. I ricavi sono invece scesi dell’11,4% a 625,7 milioni. L’Ebitda è pari a 37,8 milioni in decremento dell’11% a seguito dei minori volumi consuntivati nel, con conseguente maggiore incidenza dei costi di struttura. Il Risultato Operativo (Ebit) è pari a 27,9 milioni che, seppur in decremento del 10,8% per effetto dei minori volumi di produzione, esprime un miglioramento in termini di marginalità poiché rappresenta il 4,5% rispetto al 4,4%.Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per 2,2 milioni rispetto a 15,4 milioni. L’ante imposte è pari a 25,7 milioni, a fronte del quale sono ...