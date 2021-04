L’ex Real Metzelder rischia cinque anni per diffusione di materiale pedopornografico (Di giovedì 29 aprile 2021) Christoph Metzelder, ex difensore tra le altre del Real Madrid e della nazionale tedesca, rischia da tre mesi a cinque anni di detenzione, oltre a una multa, per aver diffuso materiale multimediale di pornografia infantile. La vicenda è cominciata nel 2019, quando venne denunciato per questo motivo dalla ex fidanzata. Oggi è cominciato il processo, che dovrebbe durare circa un mese. Molto probabile che sia dichiarato colpevole, dal momento che dalle indagini dell’accusa sono risultati circa 300 file con contenuti sessuali in cui erano presenti bambini o adolescenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Christoph, ex difensore tra le altre delMadrid e della nazionale tedesca,da tre mesi adi detenzione, oltre a una multa, per aver diffusomultimediale di pornografia infantile. La vicenda è cominciata nel 2019, quando venne denunciato per questo motivo dalla ex fidanzata. Oggi è cominciato il processo, che dovrebbe durare circa un mese. Molto probabile che sia dichiarato colpevole, dal momento che dalle indagini dell’accusa sono risultati circa 300 file con contenuti sessuali in cui erano presenti bambini o adolescenti. L'articolo ilNapolista.

