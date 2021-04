(Di giovedì 29 aprile 2021) Tra le novità di“Dame un chance” di JFab & Paola Fabre, “Inocente” di Exe Mansilla e l’urban bachata del Grupo New Legend Nuovo appuntamento con il meglio della musica bachata per il, in collaborazione con il portale Ballobachata.it. “Dame un chance” è il brano in vetta alla. Frutto della collaborazione tra JFab & Paola Fabre è una ballad molto orecchiabile dove come si legge dal titolo c’è l’intenzione di rimediare a degli errori perchè “oggi ho solo bisogno di riempirti di baci” tanto da farti dimenticare le negatività del passato. Questa produzione Digital Kingz L.L.C vanta un videoclip molto suggestivo con la partecipazione speciale dei dancers Korkey y Judith. Tra i volti EQS compare in seconda posizione Exe Marsilla con la sua ...

Advertising

Lopinionista : Le migliori bachate di Aprile 2021, classifica top del mese -

Ultime Notizie dalla rete : migliori bachate

L'Opinionista

Dal titolo ' Ilusiones ' questa produzione EQS Musica ha tutte le carte in regola per restare tra ledi questa primavera. In seconda posizione troviamo 'Bipolar' l'apprezzatissimo e ...Mese di febbraio dedicato all' amore e come non esprimerlo al meglio con il duetto tra Dani J e Dama ? Il loro brano ' Bipolar ' sta spopolando sul web e funziona molto bene tanto da trascinare anche ...Tra le novità di aprile 2021 "Dame un chance" di JFab & Paola Fabre, "Inocente" di Exe Mansilla e l'urban bachata del Grupo New Legend ...