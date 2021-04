Isola dei Famosi 2021 | Biagio D' Anelli e l' ex fidanzata Manuela Ferrera | ' E' vero | ha le protesi ai glutei'

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Amy23340682 : @Giusepp92635258 e si quando poi Dayane dice mando all'isola dei famosi (scherzando) Stefania, Tommaso e Oppini si… - blogtivvu : Isola dei Famosi, che fine hanno fatto Elisa Isoardi e Drusilla Gucci? Ecco quando le vedremo in studio… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Continua la campagna di vaccinazione di massa sull'di Procida. Nella giornata di ieri, in occasione della prima giornata dedicata agli over 50, ... con la convocazionecittadini di età ...Manuela Ferrara , nuova naufraga dell'Famosi 2021 , sarebbe ricorsa all'aiuto del chirurgo attraverso delle protesi per rendere più soldo il suo lato b. Dopo i sospetti suo social arriva la conferma da parte del suo ex fidanzato,...Nella puntata di stasera de L'isola dei famosi ospiti Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Cos'hanno in comune? L'ex Francesco Monte.?“In Sicilia gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono vuoti a causa del timore di contrarre il Covid 19 da parte dei dipendenti, bensì per via dell’esiguità del personale”: con queste parole, il ...