Inter | scudetto a un passo ma i tifosi hanno una paura

Advertising

GoalItalia : Tre anni fa, Higuain segnava all'Inter il goal simbolo del settimo Scudetto di fila della Juventus ?? [… - FcInterNewsit : GdS - Prestito, scudetto, mercato e stadio: Steven Zhang pronto ad affrontare tutti i temi per rilanciare la sua In… - GoalItalia : 'Complimenti all'Inter...per vincere hanno preso quelli della Juve' Il pensiero di Evra sullo Scudetto nerazzurro… - yutomanga : RT @GoalItalia: Tre anni fa, Higuain segnava all'Inter il goal simbolo del settimo Scudetto di fila della Juventus ?? [@romeoagresti] http… - neymarco98 : Ci sono state delle partite che mi hanno fatto capire veramente che potevamo vincere lo scudetto: Inter-Juve 2-0 Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

L'punta dritto verso lo. La squadra di Antonio Conte è a un passo dal conquistare un titolo che ha un'importanza fondamentale soprattutto perché mette un punto al dominio della Juventus ...Per larghi tratti del campionato, i rossoneri sembrano in piena lotta per lo, ma poi l'exploit dell'e una serie di risultati negativi per i rossoneri hanno allontanato le prospettive ...La partita Crotone - Inter del 1 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A ...Matteo Darmian si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Manca qualche punto per lo Scudetto, speriamo di farli presto”.