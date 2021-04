Governo: Cdm, approvato dl proroghe, da smart working a carceri (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza". Si legge nella nota del Cdm. "Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni. Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l'esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Permessi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, haun decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza". Si legge nella nota del Cdm. "Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni. Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l'esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Permessi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm Recovery: via libera del Cdm al Pnrr e al fondo extra da 30 miliardi. Oggi all'Ue Il Cdm ha approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà inviato alla Commissione europea . Lo si apprende da fonti di governo al termine della riunione. Il Cdm ha dato il via libera anche al decreto legge che istituisce il fondo complementare al Recovery per le infrastrutture, fondo da 30,6 miliardi. La riunione del ...

PNRR, arriva il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri La riunione del CdM è durata meno di un'ora. Tecnicamente quella del Consiglio dei ministri sul ... "Il Pnrr proposto dal governo Draghi è un piano di visione, di riforma, di strategia " ha detto all'...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 15 | www.governo.it Governo Governo: Cdm, 'Bellanova e Morelli viceministri a Infrastrutture' a norma dell’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il titolo viene attribuito con decreto del Presidente della Repubblica". Si legge nella nota del Cdm.

Governo: Cdm, approvato dl proroghe, da smart working a carceri (4) (Adnkronos) - Infine, "Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il ...

