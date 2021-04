Germania, 4 persone uccise in clinica a Potsdam: arrestata una donna (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattro persone sono state trovate morte e un’altra gravemente ferita in una clinica di Potsdam, in Germania. Una donna di 51 anni, dipendente della struttura è stata arrestata dalla Polizia come sospettata degli omicidi. Lo riporta Der Tagesspiegel. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattrosono state trovate morte e un’altra gravemente ferita in unadi, in. Unadi 51 anni, dipendente della struttura è statadalla Polizia come sospettata degli omicidi. Lo riporta Der Tagesspiegel. L'articolo proviene da Italia Sera.

