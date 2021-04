Frode pomodori, maxi sequestro dei Carabinieri negli stabilimenti Petti (Di venerdì 30 aprile 2021) Petti, storica ditta che produce conserve di pomodoro, è al centro di un maxi sequestro da parte dei Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare in seguito ad un’inchiesta per Frode in commercio. Sequestrate quasi 5000 tonnellate di conserve di pomodoro e semilavorati. Il pomodoro utilizzato per le conserve marchio Petti non proveniva al 100% L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021), storica ditta che produce conserve di pomodoro, è al centro di unda parte deidel Comando per la Tutela Agroalimentare in seguito ad un’inchiesta perin commercio. Sequestrate quasi 5000 tonnellate di conserve di pomodoro e semilavorati. Il pomodoro utilizzato per le conserve marchionon proveniva al 100% L'articolo proviene da Consumatore.com.

