Francesca Manzini non si sposa più | è finita con Christian Vitelli

(Di giovedì 29 aprile 2021)si sono lasciati. I due, che avrebbero dovutorsi entro l’anno, non stanno più insieme come ha dichiarato la speaker radiofonica in un video su Instagram. Dopo un anno di relazione, iniziata quando l’Italia era in pieno lockdown, alla fine la coppia ha maturato la decisione di prendere strade diverse e lasciarsi alle spalle una storia che, forse, non aveva tutti i requisiti per decollare davvero. La fine della storia d’amore Aveva annunciato le nozze solo qualche mese fa, felicissima nel dichiarare di aver trovato l’uomo giusto per lei dopo alcune storie naufragate in poco tempo, qualcosa però ha rovinato le aspettative diche, infatti, ha affidato ad un video le parole per comunicare la fine di una storia ...