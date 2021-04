Filippo Mondelli non ce l’ha fatta Morto l’ex campione di canottaggio

(Di giovedì 29 aprile 2021)soffriva di un osteosarcoma alla gamba sinistra. Il presidente Abbagnale: “Atleta e ragazzo stupendo, siamo sconvolti”purtroppo non cedel mondo dia soli 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 il prossimo 18 giugno). Le parole del presidente della Federazione Italiana, Giuseppe Abbagnale: “Siamo letteralmente sconvolti. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori. È davvero difficile parlare in questo momento – aggiunge il numero uno delitaliano –. Sapevamo della sua malattia ma la rapidità con cui se n’è ...

Advertising

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - fanpage : Ultim'ora - è morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio. - Coninews : Un campione dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio. ????? Lo sport italiano piange la prem… - ilriformista : Il mondo dello sport in lutto per la prematura scomparsa di Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio mor… - sportmediaset : Canottaggio: morto a 26 anni Filippo #Mondelli, campione del mondo nel 2018. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Mondelli

non ce l'ha fatta . Il canottiere è morto all'età di 27 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia, un osteosarcoma alla gamba sinistra risultato poi fatale. Come riportano ...Lo sport italiano in lutto: è morto, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. Lo apprende l'Ansa., che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un ...Filippo Mondelli, campione di canottaggio di Cernobbio, è morto oggi a soli 26 anni. Tra i canottieri più talentuosi degli ultimi anni, nel 2018 aveva vinto i campionati europei e mondiali riportando ...Filippo Mondelli ci ha lasciato. Il giovane canottiere è purtroppo deceduto. Il comasco avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. Campione del Mondo nel 2018 con il quattro di coppia, l'azzurro ...