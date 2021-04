FI, Tajani: candidato va deciso in fretta, Bertolaso il migliore (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Ancora non abbiamo deciso ma per noi sarebbe il miglior candidato possibile. Faccio un appello ai miei colleghi per riunirci e decidere il prima possibile i candidati migliori”. Lo ha detto l’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda su Guido Bertolaso come candidato per il Centrodestra a Roma. Ospite di Rai Radio1 e di ‘Un giorno da pecora’, Tajani ha parlato anche di Milano e di una possibile candidatura di Gabriele Albertini: “Certamente ha le carte in regola per esser un buon candidato a Milano, ci sono anche altri nomi”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Ancora non abbiamoma per noi sarebbe il migliorpossibile. Faccio un appello ai miei colleghi per riunirci e decidere il prima possibile i candidati migliori”. Lo ha detto l’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, Antonio, rispondendo a una domanda su Guidocomeper il Centrodestra a Roma. Ospite di Rai Radio1 e di ‘Un giorno da pecora’,ha parlato anche di Milano e di una possibile candidatura di Gabriele Albertini: “Certamente ha le carte in regola per esser un buona Milano, ci sono anche altri nomi”.

