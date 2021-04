Festival del lavoro | consulenti snodo essenziale per semplificazione e riforme

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Affrontiamo la crisi economica innescata dalla pandemia consapevoli che i problemi del nostro Paese hanno una radice antica e sono il frutto di numerosemancate: della giustizia, fiscale, previdenziale, della Pa e di ampi settori produttivi che hanno appesantito il bilancio di questo anno. In questo contesto, siamo certi che le risorse del Pnrr rappresentino per l’Italia un’irripetibile opportunità di imprimere una svolta di crescita e modernizzazione e, insieme, che i professionisti possano rappresentare unoverso lae per lenecessarie per la crescita”. Così la presidente del Consiglio nazionale dell’ordine deidel, Marina Calderone, a margine della seconda giornata deldel ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - repubblica : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - espansionetv : Prima edizione del Villa Olmo Festival, eventi dal 30 giugno al 15 agosto #Como #lagodiComo #eventi -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Altreconomia

La sua Canzone per te , vincitricedi Sanremo nel 1968, è impressa nella storia della musica italiana, e il ricordo di Sergio Endrigo è sempre vivo in chi lo ha conosciuto e ascoltato. Il cantante si è spento all'età di 72 ...... la studiosa Meheli Sen, professoressa associata di South Asian and Global Cine - mas presso la Rutgers UniversityNew Jersey, sarà in collegamento con il pubblicoper analizzare il ...Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Inclusione è il messaggio del Festival del lavoro 2021". Così Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, è intervenuta all ...Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Affrontiamo la crisi economica innescata dalla pandemia consapevoli che i problemi del nostro Paese hanno una radice antica e sono il frutto di numerose riforme mancate: d ...