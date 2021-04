Advertising

zazoomblog : Dl proroghe cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa - #proroghe #l’obbligo #dello #smart - falconiere_mark : Dl proroghe, cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa - Il Sole 24 ORE - bizcommunityit : Dl proroghe, cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa - paoloangeloRF : Dl proroghe, cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa - Il Sole 24 ORE @sole24ore - LeggiOggi_it : #proroghe Cade l'obbligo di #smartworking al 50% per i dipendenti della #Pa e viene prorogata la validità dei docum… -

Ultime Notizie dalla rete : proroghe cade

Via libera al dlda parte nel Consiglio dei ministri di stamane: via l'obbligo di smart working per un ... i piani organizzativi per il lavoro agile, si legge nella bozza,l'obbligo di ...Prima grande novità:l'obbligo del 50% dei dipendenti in smart working nella Pa. Vediamo in breve cosa verrà prorogato e come. Dl: novità smart working Nel Decretosono state ...Il Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina ha dato il via libera al decreto legge di proroga dei termini. Nel testo in entrata, di ...Tra le altre misure nel provvedimento, più tempo al governo per esercitare il golden power in alcuni settori, e documenti di identità scaduti durante la pandemia validi fino a settembre. Non entra la ...