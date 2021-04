Decreto proroghe, via libera dal Cdm: nuove scadenze e cambio di regole per lo smart working (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri al Decreto proroghe, la cui bozza finale, secondo quanto riferito dall’Ansa, prevede nuove scadenze e un cambiamento per lo smart working che interessa i dipendenti pubblici. Nel testo non sarebbe inserita la norma sulla proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti. Decreto proroghe: le misure Le misure del provvedimento, riporta Adnkronos, sono contenute in una bozza di 11 articoli che il Cdm avrebbe approvato e che riguarda nuove scadenze e cambio di regole per lo smart working nella Pubblica amministrazione, ma non solo. Tra le norme inserite, anche una estensione dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Viadal Consiglio dei ministri al, la cui bozza finale, secondo quanto riferito dall’Ansa, prevedee un cambiamento per loche interessa i dipendenti pubblici. Nel testo non sarebbe inserita la norma sulla proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti.: le misure Le misure del provvedimento, riporta Adnkronos, sono contenute in una bozza di 11 articoli che il Cdm avrebbe approvato e che riguardadiper lonella Pubblica amministrazione, ma non solo. Tra le norme inserite, anche una estensione dei ...

