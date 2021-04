Advertising

team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 30 aprile 2021: Mihriban aggredisce Huma… - ScrobElena : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:42 circa su #canale5 una nuova puntata di DayDreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #Ca… - Ali_jax_hiphop : Il trio delle meraviglie? #DayDreamer - patrizia_rella : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.846.000 spettatori pari al… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Non ci sarà soltanto un matrimonio a caratterizzare l'ultima puntata di- LeDel Sogno . Grazie ad un salto temporale di qualche anno, i telespettatori della telenovela turca scopriranno infatti che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), in ...Ledel sogno, anticipazioni puntata oggi, 29 aprile Nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, diLedel sogno , Sanem è disperata perché pensa che nulla di quanto sta ...Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda giovedì 29 aprile, Nihat e Mevkibe preparano una cena a base di rosmarino per Can per fargli tornare la memoria. Gli episodi di DayDreamer sono d ...Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda giovedì 29 aprile su Canale 5, Can ammette di sentirsi in colpa per aver dimenticato la sua storia d'amore con Sanem. DayDr ...