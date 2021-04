David Riondino | chi è | età | altezza | carriera | vita privata e Instagram

Leggi su chedonna

(Di giovedì 29 aprile 2021)e curiosità del noto autore e cantautore toscano. Aneddoti e risvolti di un personaggio in evoluzione., cantautore, attore, regista e scrittore toscano. Conosciuto in Italia, soprattutto a Firenze dove intrattiene rapporti con personalità di spicco della cultura e del teatro fiorentino come Primo Conti e Giorgio La Pira. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it