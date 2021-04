Covid | positivi attuali in crescita | si va di nuovo verso quota settemila

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Continua a salire, oggi con maggior velocità degli ultimi giorni, il numero delle persone attualmente positive alnel Casertano. Rispetto alle ultime 24 ore, oggi sono 113 in più i contagiati in provincia, per un totale di 6920; lentamente si sta ritornando, livello abbandonato il 9 aprile scorso quando il calo deisembrava preludere alla fine della terza ondata. I numeri dei nuovi contagiati giornalieri sono comunque inferiori in valore assoluto rispetto a qualche settimana fa: nelle ultime 24 ore, attesta il report dell'Asl di Caserta, si sono registrati 354 nuovi casi su 3173 tamponi processati, per un indice dità che torna a superare il 10% (11,16%); 238 le persone guarite, in calo rispetto agli