Covid: Macron, riaperture progressive dal 19 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista alla stampa regionale ha annunciato la riapertura progressiva di negozi, dehors di bar e ristoranti, come anche luoghi culturali tra cui ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel, in un'intervista alla stampa regionale ha annunciato la riapertura progressiva di negozi, dehors di bar e ristoranti, come anche luoghi culturali tra cui ...

