Cauti i mercati del Vecchio Continente | Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che si allinea all'andamento cauto mostrato dalle altre borse di Eurolandia, dopo le decisioni ieri della Federal Reserve di lasciare i tassi invariati e le parole del presidente, Jerome Powell, sulla necessità di continuare a sostenere l'economia. Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,212. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.778,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%. Tra le principali Borse europee Francoforte riporta un moderato -0,17%; si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,70%, mentre Parigi avanza dello 0,55%.

