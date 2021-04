Caso Suarez, le chat tra i dirigenti della Juventus sull’esame farsa (Di giovedì 29 aprile 2021) “Siamo la Juve e non ci riceve la prefettura”. Questo il testo di un sms rintracciato sul telefonino del dirigente della Juventus Fabio Paratici inviato il 3 settembre per dare conto di quanto stava accadendo per risolvere la “pratica” relativa alla cittadinanza di Suarez. Nello smartphone ci sono anche messaggi con l’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli, sua amica da anni, che lo stava aiutando nella procedura. Sono decine le chat WhatsApp, la mail e gli sms allegati agli atti dell’inchiesta della magistratura di Perugia che svelano i contatti tra i protagonisti di quella vicenda che si concluse con l’esame farsa del giocatore presso l’Università per stranieri di Perugia. Il 7 settembre Paratici parla sempre via messaggio con un altro manager della ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) “Siamo la Juve e non ci riceve la prefettura”. Questo il testo di un sms rintracciato sul telefonino del dirigenteFabio Paratici inviato il 3 settembre per dare conto di quanto stava accadendo per risolvere la “pratica” relativa alla cittadinanza di. Nello smartphone ci sono anche messaggi con l’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli, sua amica da anni, che lo stava aiutando nella procedura. Sono decine leWhatsApp, la mail e gli sms allegati agli atti dell’inchiestamagistratura di Perugia che svelano i contatti tra i protagonisti di quella vicenda che si concluse con l’esamedel giocatore presso l’Università per stranieri di Perugia. Il 7 settembre Paratici parla sempre via messaggio con un altro manager...

Advertising

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - leonzan75 : RT @capuanogio: #Agnelli ai magistrati sul caso #Suarez: 'Ha fatto tutto #Paratici'. Ma un manager (che ora non lavora più per la #Juventus… - raffaelemanci14 : RT @rubio_chef: Caso Suarez, Agnelli: 'Fece tutto Paratici”. Mmm oltre che bugiardo pure infame -