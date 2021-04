Caschi per bici, i modelli più belli e sicuri per il 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) I Caschi per bici non sono ancora obbligatori, ma sono un accessorio fondamentale per la sicurezza in bici. Perché, se biciclette e e-bike saranno grandi protagonisti negli spostamenti urbani ed extraurbani di questa primavera-estate, per girare in sicurezza occorre indossare un casco moderno e versatile che protegga da eventuali brutte sorprese. Tutti i caschetti in vendita in Italia sono omologati e rispettano la direttiva EN1078 in materia di sicurezza, quindi su questo aspetto c’è poco da preoccuparsi. Ma molti altri Caschi aggiungono protezioni aggiuntive. Anzitutto molti marchi propongono Caschi con l'aggiunta in listino del sistema MIPS, il bollino giallo posto sul casco. Meglio sceglierlo. Il sistema, brevettato in Svezia, incorpora all'interno del casco un piano di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ipernon sono ancora obbligatori, ma sono un accessorio fondamentale per la sicurezza in. Perché, seclette e e-bike saranno grandi protagonisti negli spostamenti urbani ed extraurbani di questa primavera-estate, per girare in sicurezza occorre indossare un casco moderno e versatile che protegga da eventuali brutte sorprese. Tutti i caschetti in vendita in Italia sono omologati e rispettano la direttiva EN1078 in materia di sicurezza, quindi su questo aspetto c’è poco da preoccuparsi. Ma molti altriaggiungono protezioni aggiuntive. Anzitutto molti marchi propongonocon l'aggiunta in listino del sistema MIPS, il bollino giallo posto sul casco. Meglio sceglierlo. Il sistema, brevettato in Svezia, incorpora all'interno del casco un piano di ...

Advertising

aeglebeck : RT @MilaSpicola: Se a 15 anni mi avessero detto che avrei recuperato la socialità dopo un anno come questo, rinunciando all’estate, e manda… - MilaSpicola : Se a 15 anni mi avessero detto che avrei recuperato la socialità dopo un anno come questo, rinunciando all’estate,… - francofontana43 : Roma in ostaggio degli ambulanti. Bloccato per ore il raccordo anulare. La polizia non interviene e si toglie i cas… - CouchPotato7 : 'Sai quanto è triste innamorarsi di un ragazzo che non è giusto per te? Ci caschi solo perchè pensi che lui sia div… - TUTTOJUVE_COM : Trani (Il Messaggero): 'Per Icardi il problema è l'ingaggio, il PSG spera che ci caschi la Juve' -