Calcio | scarpini da record di Messi all' asta su Christies

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Leo Messi ha donato le scarpe, con cui è diventato il giocatore ad aver segnato più gol con una sola maglia (con la rete realizzata contro il Valladolid ha raggiunto quota 644 reti con il Barcellona superando Pelè), al Museo Nazionale d'Arte della Catalogna. Le scarpe saranno messe all'asta, che si terrà online su Christies.com, per sostenere l'Arts and Health Project del Vall Hebron University Hospital di Barcellona. L'asta si chiuderà tra 24 ore, più precisamente il 30 aprile 2021 alle 15:00. "Il raggiungimento del record di 644 gol per lo stesso club mi ha reso molto felice, ma la cosa più importante è poter restituire qualcosa a tutti i ragazzi che lottano per la propria salute. Ci auguriamo che questa asta serva a sensibilizzare davvero su questa ...

