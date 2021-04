Cade in una scarpata, 88enne muore nel Bolognese (Di giovedì 29 aprile 2021) Incidente in provincia di Bologna. Un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere caduto in una scarpata. SASSO MARCONI (BOLOGNA) – Incidente in provincia di Bologna nelle prime ore di giovedì 29 aprile. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un uomo di 88 anni ha perso la vita sulle colline di Sasso Marconi dopo essere caduto in una scarpata. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime informazioni, che dovranno essere confermate anche dall’autopsia, l’uomo è precipitato e ha perso la vita per l’impatto. Nelle prossime ore il medico legale verificherà meglio le cause del decesso. Incidente in provincia di Bologna, morto un uomo di 88 anni La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. A dare l’allarme è stata la figlia dopo non averlo più trovato sulla sedia dove lo aveva lasciato nel cortile dietro ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Incidente in provincia di Bologna. Un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere caduto in una. SASSO MARCONI (BOLOGNA) – Incidente in provincia di Bologna nelle prime ore di giovedì 29 aprile. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un uomo di 88 anni ha perso la vita sulle colline di Sasso Marconi dopo essere caduto in una. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime informazioni, che dovranno essere confermate anche dall’autopsia, l’uomo è precipitato e ha perso la vita per l’impatto. Nelle prossime ore il medico legale verificherà meglio le cause del decesso. Incidente in provincia di Bologna, morto un uomo di 88 anni La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. A dare l’allarme è stata la figlia dopo non averlo più trovato sulla sedia dove lo aveva lasciato nel cortile dietro ...

Advertising

ZZiliani : Abbiamo gli arbitri più odiosi del mondo. #Calvarese senza motivo se la prende con #Mkhitaryan che cade in area spi… - spaccioverbena : mi dispiace che sangio sia terzo perché personalmente a me piace però per una volta non cade il mondo anche se non… - aliceepalmieri : giulia che si fa le corse da una parte all’altra e cade #Amici20 - camiibbettoo : @tuttouncirco esatto, il fatto è che non sa perdere, una volta che non è primo in qualcosa cade il mondo - consuelocamb : RT @Moonlightshad1: La prescrizione che cade giusto in tempo per impedire che si restituisca giustizia e dignità alle vittime e alle loro f… -