Apex Legends: Origini, svelate le abilità di Valkyrie! (Di giovedì 29 aprile 2021) Come avevamo preannunciato, il 4 maggio è il giorno in cui su tutte le piattaforme arriverà Apex Legends: Origini. Oltre ad avere in serbo per i giocatori un sacco di novità, il battle royale accoglierà una nuova leggenda, Valkyrie. Grazie alle dichiarazioni di Respawn Entertainement, che riportiamo qua sotto, ora sappiamo molto di più sulla new entry del gioco e sulle sue abilità. "Il 4 maggio arriverà su PC e console Apex Legends: Origini, che introdurrà la nuova Leggenda Valkyrie. Determinata a costruire un proprio percorso Valkyrie, con il suo ventaglio di abilità uniche, è pronta a scrivere la storia e a fare in modo che chiunque ricordi il suo nome negli Apex Games. Dai un'occhiata alle abilità del nuovo jetpack ...

