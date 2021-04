Allarme chip | l' Europa si sveglia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’impatto della grave carenza diche sta mettendo a dura prova le catene di fornitura globali è arrivato anche in Italia. La produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi si bloccherà per una settimana tra il 3 e il 10 maggio a causa del Covid e soprattutto della penuria di semiconduttori. Le due linee produttive dell’impianto lucano dove prendono forma le Jeep e le 500X si fermeranno completamente e i settemila lavoratori saranno messi in cassa integrazione per il periodo di stop: “Questi continui stop legati ai problemi di fornitura ad oggi non vedono una soluzione e impattano in modo forte sul salario dei lavoratori”, ha detto il segretario regionale della Uilm lucana, Marco Lomio. Il fermo della produzione è dovuto alla carenza a livello mondiale di questiche possono avere una dimensione anche di una manciata di nanometri, attorno ...