24enne morta a Pompei | indagini non escludono alcuna pista

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono in pieno svolgimento e per ora nonlesulla morte di Grazia Severino, 24 anni, studentessa universitaria dideceduta per gravi ferite d'arma da taglio all'...

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA ++ IL RIFORMISTA: 'GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON L… - Giacinto_Bruno : Pompei, il giallo della 24enne morta: si sarebbe inferta da sola le coltellate - peachfra : Accoltellata 24enne a Pompei, muore in ospedale leggo questa notizia mentre guardo #Amorecriminale. Quando finirà q… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA ++ IL RIFORMISTA: 'GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON LE CAVIG… - michele_apicell : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA ++ IL RIFORMISTA: 'GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON LE CAVIG… -

Ultime Notizie dalla rete : 24enne morta

E'così questo pomeriggio una studentessa universitaria, Grazia Severino, che avrebbe compiuto 24 anni proprio domani. Un decesso che ha suscitato orrore anzitutto tra i soccorritori, per le ...Sono in pieno svolgimento e per ora non escludono alcuna pista le indagini sulla morte di Grazia Severino, 24 anni, studentessa universitaria di Pompei deceduta per gravi ferite d'arma da taglio all'...Ragazza di 24 anni, Grazia Severino è morta a Castellammare di Stabia mentre veniva condotta in ospedale dai soccorritori del 118. Presentava tre coltellate sull'addome, caviglie spezzate e possibili ...Pompei (Na) – Non si esclude nemmeno il suicidio tra le ipotesi investigative per spiegare la morte di Grazia Severino, la ragazza che avrebbe compiuto 24 anni domani e che e’ invece deceduta all’ospe ...