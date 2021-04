Zero: una camomilla per giovani che promette e non mantiene (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zero Più che Netflix, sembra Rai Gulp! Sembrava dovesse abbattere ogni muro e, invece, Zero è una fiction più che conformista che va ad aggiungersi alla nutrita schiera di titoli ‘camomilla per giovani‘ della piattaforma streaming. Da un lato il moto di originalità che ha portato alla scelta di un cast composto quasi interamente da persone di colore, dall’altra schemi narrativi rassicuranti e all’insegna del buonismo. Una sorta di teen drama leggero in cui elementi potenzialmente esplosivi e provocatori vengono ben presto detonati in un racconto snello che sfocia nel superficiale (e no, un’ottima colonna sonora non può colmare lacune). Se la serie non fosse tratta da un libro, l’aspetto multiculturale lo considereremmo alla stregua di un vezzo, visto che il protagonista Zero poteva essere un ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021)Più che Netflix, sembra Rai Gulp! Sembrava dovesse abbattere ogni muro e, invece,è una fiction più che conformista che va ad aggiungersi alla nutrita schiera di titoli ‘per‘ della piattaforma streaming. Da un lato il moto di originalità che ha portato alla scelta di un cast composto quasi interamente da persone di colore, dall’altra schemi narrativi rassicuranti e all’insegna del buonismo. Una sorta di teen drama leggero in cui elementi potenzialmente esplosivi e provocatori vengono ben presto detonati in un racconto snello che sfocia nel superficiale (e no, un’ottima colonna sonora non può colmare lacune). Se la serie non fosse tratta da un libro, l’aspetto multiculturale lo considereremmo alla stregua di un vezzo, visto che il protagonistapoteva essere un ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - stebellentani : Nulla di sorprendente, purtroppo, ma mentre “i buoni” tengono chiuso tutto e chiedono cosa facciamo dopo le 22, un… - Stefycr7 : RT @ipertao: Ho appena bevuto un sorso di Coca Cola Zero e ho avuto una visione... ora mi è tutto più chiaro?????? @pierpaolopretel #prelemi h… - Blackre28298349 : @AnnaRit32615676 ah cavolo è vero...mi ero scordata di battitti live!!! quando davanti a tutta italia pedro si ingi… - IgnorantCyclist : Mi hanno proposto di partecipare alla selezione per una mostra online, ma non so che fare. La galleria è seria ma n… -