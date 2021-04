Xbox registra un'enorme crescita del 232% per le entrate hardware. Le entrate totali dei giochi aumentano del 50%

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Microsoft ha svelato i risultati finanziari aggiornati, rivelando chesta andando eccezionalmente bene in questo momento da una prospettiva di business dopo il lancio diSeries X/S e il completamento dell'acquisizione di ZeniMax. I ricavi deisono stati di 3,53 miliardi di dollari per il trimestre terminato il 31 marzo, con un aumento del 50% su base annua. Ledi contenuti e servizi persono aumentate del 34%, grazie alle vendite die alledi Game Pass. I ricavi, nel frattempo, hannoto un aumento delanno su anno grazie in parte al lancio diSeries X/S. L'analista Daniel ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox registra

Il Sud siamo Noi

... e dalle sottoscrizioni ai serviziGame Pass . Microsoft non ha fornito i dati aggiornati sul ... nel settore consumer sil'ulteriore passo avanti dei prodotti Office e dei servizi cloud, ...A questo punto potrai cliccare sulla dicituraGame Bar portando il programma su Attivato. A questo punto, usa la combinazione Win+G sulla tastiera per richiamare laGame Bar. Dopo averla ...Microsoft ha svelato i risultati finanziari aggiornati, rivelando che Xbox sta andando eccezionalmente bene in questo momento da una prospettiva di business dopo il lancio di Xbox Series X/S e il comp ...Il gaming è sempre più fruttuoso per Microsoft: crescita dei profitti pari al 50% nel Q3 dell'anno fiscale grazie a Series X|S e Game Pass.