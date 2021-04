VR46 in MotoGp | team di Valentino Rossi debutterà nel 2022

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelildinella classeassieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racingcon il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondocon. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VR46 MotoGp

'Aprilia è italiana,è un marchio italiano, sarebbe bello un team satellite in- si è augurato Capirossi ai microfoni di GPOne.com - in questi Valentino è stato molto bravo a tirare su un ...Dal 2022, infatti, il teamsbarcherà ingrazie all'accordo con Tanal Entertainment Sport & Media , la holding della famiglia reale saudita, che vede coinvolti anche altri partner ...Ufficiale: il team di Valentino Rossi sbarcherà in MotoGP dalla prossima stagione e ci resterà per almeno quattro anni ...Da tempo ormai se ne parlava, ma ora finalmente il progetto del nove volte iridato sta iniziando a prendere forma. Ecco la nuova sponsorizzazione ...