Un ascensore crolla | all’interno due donne e un neonato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Esperienza che avrebbe potuto essere tragica quella vissuta innelle scorse ore a Grosseto per duee un(Adobe Stock)Sappiamo bene come una delle esperienze più traumatizzanti che ci possa capitare è l’essere bloccati in. Ora si pensi non solo a questo ma anche al precipitare dentro l’stesso. Ed è proprio questo che hanno vissuto le duee il, ieri in via Senegal a Grosseto. E’ stato tutto abbastanza repentino, i 3 protagonisti erano da poco entrati ine questo, per un probabile malfunzionamento, è precipitato con loro. Immediatamente sono giunti sia i pompieri che i sanitari del 118 che hanno preso atto della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ascensore crolla

La Verità

Dice: sì, sali, terzo piano senza. E poi: ah menomale. Menomale che? Non so. Il citofonorumoroso nel silenzio. Salgo, ancora più spinto, in affanno, anche lei è in affanno ma in ...Segreti e bugie iniziano a venire a galla e ogni certezza. Hugh Grant e Nicole Kidman in una ... la camera degli ospiti, i corridoi, il salone, il foyer e l'). L'effetto è opposto ...Oggi un ascensore che ospitava tre persone è precipitato in una palazzina nella zona di via Senegal a Grosseto. Due persone sono rimaste ferite nel crollo ...GROSSETO – Aggiornamento ore 17.41: Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. All'interno dell'ascensore erano presenti due donne che hanno ...