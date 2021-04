The Falcon and the Winter Soldier | Sam Wilson e l' eredità di Steve Rogers

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'ultimo episodio Theand Thes ci ha dato la vera, definitiva, investitura di Sam come nuovo Captain America, ed è qualcosa che passerà alla storia. "Sono un uomo nero, che porta le stelle e le strisce. Cosa non capisco? Ogni volta che prendo in mano questa cosa, so che ci sono milioni di persone là fuori che mi odieranno per questo. Anche ora, qui. Lo sento". In queste poche righe vi è gran parte di ciò che ha reso Theand Thequella serie di grande audacia, originalità e attualità che ha stupito il pubblico e portato il MCU in un terreno inesplorato e importante: quello della politica. L'America degli ultimi anni ha visto tornare in auge problematiche che parevano superate o …